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Kapadokya'da aşı olanlara otelde yüzde 20 indirim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kapadokya'da aşı olanlara otelde yüzde 20 indirim

Kapadokya’da bir otel Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında düzenlenen aşı kampanyasına destek vermek amacıyla aşı yaptıranlara yüzde 20 indirim uygulayacağını açıkladı.

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine turizmcilere Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan aşı kampanyasına destek veriyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bünyesinde 9 otel bulunan Noss Grup Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kahraman; aşı yaptıran misafirlere 1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arasında yüzde 20 indirim uygulayacaklarını söyledi. Kahraman, “Bakanımız Fahrettin Koca’nın aşı kampanyasındaki mücadelesine destek olmak amacıyla destek vermek istedik. Güvenli turizmi sürdürebilme adına koronavirüs ile mücadele kapsamında elimizdeki en önemli silahımız aşıdır. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Kapadokya bölgesinde Noss grup bünyemizde bulunan Dere Süit ve Elevres otellerimiz başta olmak üzere 9 otelimizde aşısını yaptıran tüm vatandaşlarımıza 1 Ağustos ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüzde 20 anında indirim uygulayacağız” diye konuştu.

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