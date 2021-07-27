Antalya'da kır düğünü faciası: Ölen kocasının cenazesini alırken kahroldu

ANTALYA'da kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu felaket yaşandı. 10 kişinin üzerine düşen ağaç, 3 çocuk babası Mustafa Ölmez'i (44) öldürdü. Talihsiz adamın aynı düğünde yaralanan eşi, kocasının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunun bahçesinde yaşandı. Belirlenemeyen bir nedenle gövdesinden kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde davetli olarak bulunan 10 kişinin oturduğu masanın üzerine devrildi.

Olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Mustafa Ölmez (44), eşi Güldeniz Ölmez, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa Ölmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bazı hafif yaralı kişilerin de ayakta tedavisi yapıldı. Mustafa Ölmez’in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayda yaralanan ve başı sargılı şekilde morga gelen Mustafa Ölmez’in eşi ev hanımı Güldeniz Ölmez, gözyaşlarını tutamadı.

Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen Güldeniz Ölmez, eşinin cenazesinin alınışını ise gözyaşları içinde takip etti. Damadın kuzeni olan Mustafa Ölmez’in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

İşletme açıklama yaptı: İhmal yok

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan işletme yetkilileri ise, “26 Temmuz 2021 tarihinde işletmemizde meydana gelen elim kazayla ilgili olarak iş bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Anılan kaza, yakinen tanıdığımız bir müşterimizin düğününde tüm şirket yetkilileri ve personelimiz de alandayken meydana gelmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki, bu elim kaza, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ve şirketimiz ilgili personelleri tarafından yapılan tüm denetim ve kontrollere rağmen, genç ve tehlike arz etmeyen bir ağacın düşmesi sonucu meydana gelmiştir. İhmal ya da özen eksikliği bulunmayan iş bu olayla ilgili derin bir üzüntü içerisindeyiz. Mücbir sebep niteliğindeki bu doğa olayı nedeniyle vefat eden misafirimize rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.