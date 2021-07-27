MHP'li Yönter'den Hasip Kaplan'a sert tepki: Fason meydan okumalara kalkışma

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden Hasip Kaplan'a sert tepki gösterdi. Yönter, 'kağıttan kaplan' dediği Hasip Kaplan'a 'fason meydan okumalara kalkışma' dedi.Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden mesnetsiz açıklamalarda bulunan Hasip Kaplan'a sert tepki gösterdi.
Kağıttan kaplan...
Yönter açıklamasında, "Bölücü Hasip, insanlıktan nasibi olmayan kağıttan kaplan, kartondan arta kalansın...Her yeri mağara deliği zannedip fason meydan okumalara kalkışma...Bu arada fazla da içme..." dedi.
Hasip Kaplan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan mesnetsiz açıklamalarda bulunmuştu.