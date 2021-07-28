Bylock'un lisans sahibi David Keynes ile Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı aynı evden çıktı!

FETÖ üyelerinin kullandığı kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock’un kurucusu David Keynes olarak bilinen Alpaslan Demir'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bylock’çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul ile 90’lı yıllarda aynı örgüt evinde kaldığı ortaya çıktı.

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ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Keynes olarak bilinen Alpaslan Demir hakkında hazırlanan iddianameye hem Demir’in hem de gizli tanık ‘Karadeniz’in ifadesi damga vurdu.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un kurucusu Alpaslan Demir (David Keynes)'in etkin pişmanlıktan yararlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olduğu ortaya çıktı.

9 Haziran'da İstanbul Havalimanı'na inen Demir gözaltına alınarak ifadesinin ardından 14 Haziran tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Demir hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Demir ifadesinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Bylockçu başdanışmanı Fatih Gürsul'la Ankara'da üniversite okuduğu yıllardan tanıştığını, Gürsul'un o dönem örgüte ait yurtlarda kaldığını ve belletmenlik yaptığını söylediğini aktardı.

Gizli tanık Karadeniz ise ifadesinde Alpaslan Demir'in örgütün ilerleyen yıllarda CHP'den sorumlu imamı olan Ahmet Hamdi Parlak ve Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un ara sıra gittiği Ankara'daki örgüt evinde 90'lı yıllarda kaldığını söyledi.

İddianamede Keynes'in, bir dönem aynı evi paylaştığı, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanması davasında hüküm giyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul, eski TRT Haber Kanal Koordinatörü Ali Ahmet Böken, FETÖ'nün "eski Ankara emniyet imamı" Kemalettin Özdemir, firari Tarık Toros'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerle irtibatına yer verildi.

Aynı örgüt evinde çıktı

Gizli tanık 'Karadeniz' ifadesinde, Demir'i Ankara'daki örgüt evinde saklayan, ilerleyen yıllarda CHP'den sorumlu siyaset imamı olan Ahmet Hamdi Parlak'la ilgili de bilgiler verdi. Demir'i Ankara Kurtuluş semti, Kıbrıs caddesindeki bir evde sakladıklarını ifade etti. Bu eve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da geldiğini aktaran gizli tanık, "Gürsul ile iyi derecede arkadaşlıkları vardır" dedi.

Alparslan Demir'i kontrol altında tutuyordu

Gürsul ile ilgili bilgiler veren gizli tanık, Gürsul için: "1998'li yıllarda cebeci stadının yakınlarında örgüt evinde kalmıştır. Birbirimizin evine gelip gitmekteydik. Ahmet Hamdi Parlak, Alpaslan Demir ile iyi derecede arkadaşlıkları vardır. Birbirleriyle sık görüşürlerdi. Alpaslan Demir'i kontrol altında tutan ekipte yer almıştır."

2 farklı versiyonu vardı

İddianameye göre; FETÖ üyelerini kullandığı kriptolu örgüt içi mesajlaşma uygulaması Bylock programı Demir tarafından kuruldu. İlk başta İngilizce yazılım olarak üretildi ve örgütün kullanımına sunuldu. Daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak ismi 'Turquoise' olarak güncellendi. Örgüt mensupları Türkçe ve İngilizce versiyonunu kullanmaya başladı. Bylock ve Turquoise programları Apple store ve Play store mağazalarında bulunmuyordu.

Yurtta belletmenmiş

Demir hakkındaki soruşturma Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren eski Astsubay Cihan Arukan'ın ifadeleriyle genişledi. Arıkan ifadesidne örgütle 1996 yılında liseden mezun olduktan sonra Ankara Polatlı'da bulunan Maltepe Dershanesine gitmesiyle tanıştığını aktardı. Dershanenin yurdunda 'Belletmen' olarak görev yapan ve yurtta kalan Alpaslan Demir yani David Keynes olarak bilinen Bylock programının kurucusunun olduğunu söyledi. Demir'in o tarihlerde Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler'de okuduğunu ifadesine ekledi.

Teslim olmak istedi

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte Alpaslan Demir'in geçmişi incelemeye alındı. Demir'in Türk vatandaşı iken ABD vatandaşlığı kazandığı ve ismini David Keynes olarak değiştirdiği, çifte vatandaşlığa geçtiğine ulaşıldı. Hakkında 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkartıldı. Alpaslan Demir, avukatı aracılığıyla Türkiye'ye gelerek teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine 9 Haziran'da ABD'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Hakkındaki arama kararına binaen 14 Haziran'da tutuklandı.

Askeri mahrem imamdı kod adı ise Tarık'tı

Demir hakkında bir başka ifade de 'Karadeniz' mahlaslı gizli tanık oldu. Gizli tanık ifadesinde Demir'le ilgili şunları söyledi: "1990 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde okumaya başladı. Evlerde askeri okullara öğrenci yetiştirmekle vazifeliydi. Kod adı 'Tarık'dı. Gönderdiği 2 astsubay öğrencinin 4 yıl boyunca takibini yaptı. 1996 yılına kadar Türkiye'de Kara Harp Okulu kapsamında mahrem imamlık yapmaktaydı. Benim de bulunduğum eve askeri öğrencilerle gelir ve örgütün belirlediği şakirtlik programını uygulardı.

ABD'ye gönderildi

1996'da okulu bitiremeyip psikiyatride tedavi görmeye başladı. Askeriyede bildiği isimleri gazeteye gidip vermekle örgüt abilerini tehdit etti. Cumhuriyet Gazetesi'nden Hikmet Çetinkaya ilke görüşmüş ve bildiği mahrem mevzuların bir kısmını bu görüşmede anlatmış. Çetinkaya bunların bir kısmını yazınca, Alpaslan Demir örgüt tarafından karantinaya alındı. Ahmet Hamdi Parlak (FETÖ'nün CHP'den sorumlu 'siyaset imamı') ve birkaç kişi Ankara'da bir evde bu kişiyi saklıyorlardı. Bu olaylar 28 Şubat postmodern darbe olarak bilinen sürecin hemen öncesinde olması örgütü çok tedirgin etmiştir. Demir kendisine geniş maddi imkanlar sağlanması sonucunda örgütün normal bir şakirdi haline tekrar getirilmiştir. 2000'li yıllarda ABD'ye gönderilmiştir."