MTV son ödeme tarihi yaklaşıyor! Kim, ne kadar MTV ödeyecek?

Yaklaşık 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV), ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz’da başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenebilen MTV’nin, ikinci taksidini ödemek için son gün olan 31 Temmuz hafta sonuna denk geldiği için son tarih 2 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018’den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV’de bu yılki artış ise yüzde 9.11 olmuştu. Buna göre; en düşük MTV 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL.