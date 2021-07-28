BIST 1.359
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 494,99
HABER /  GÜNCEL

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Abone ol

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM duyurdu YKS cevap kağıtları erişime açıldı
ÖSYM duyurdu YKS cevap kağıtları erişime açıldı
Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu transfer etti
Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu transfer etti
MSB duyurdu Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Konyalı Melike Demirbağ başarıya nasıl ulaştığını anlattı
YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Konyalı Melike Demirbağ başarıya nasıl ulaştığını anlattı
Bylock'un lisans sahibi David Keynes ile Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı aynı evden çıktı!
Bylock'un lisans sahibi David Keynes ile Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı aynı evden çıktı!
Zehra Güneş sevgilisi kimdir Zehra Güneş boyu ve kilosu nedir?
Zehra Güneş sevgilisi kimdir Zehra Güneş boyu ve kilosu nedir?
TYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı: 4 buçuk yıl çalışarak başarılı oldum
TYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı: 4 buçuk yıl çalışarak başarılı oldum
FETÖ'nün polislerden sorumlu karı koca mahrem imamları yakalandı
FETÖ'nün polislerden sorumlu karı koca mahrem imamları yakalandı
Taliban ile Çin bir araya geldi! Çin Taliban'ı düşman olarak görmüyor Taliban da güvence verdi!
Taliban ile Çin bir araya geldi! Çin Taliban'ı düşman olarak görmüyor Taliban da güvence verdi!