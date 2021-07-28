Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre deprem 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 15.27'de Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.