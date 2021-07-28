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Adana cehennem gibi yanıyor! Sıcaktan fenalaşıp gölgede uyudu öldü sandılar

Adana cehennem gibi yanıyor! Sıcaktan fenalaşıp gölgede uyudu öldü sandılar

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da ilginç olay yaşandı. Sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuyakalan bir vatandaşı, çevredekiler uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı 14.00 itibariyle 40 derece ölçüldü. Güneş altındaki ve araç termometleriyse ise 46 dereceyi gösterdi.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı.

Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz’ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

"Gölge daha sıcak"
İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen ve Adana’nın çok sıcak olduğunu belirten bir vatandaş, “Adana çok sıcak. Yanıyor. Dışarı bile çıkamıyoruz. Az önce uyuyan adamı öldü sandık. Güneşten çıkamıyoruz. Aslında yola çıkıp silahı alacaksın ve güneşe sıkacaksın. Her yer soğuk bizim Adana yanıyor. Gölge daha sıcak. Güneşe çıkamıyoruz, gölgede pişiyoruz. Adana cehennem gibi yanıyor. Cehennem harbiden Adana’nın altında” diye konuştu.

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