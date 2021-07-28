İstanbul'da sıcaklık 50 dereceyi görecek! Uzmanlardan 'yılın en sıcak günü' uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarıları

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun’un doğusu ile Erzurum’un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.