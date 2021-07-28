İstanbul'da sıcaklık 50 dereceyi görecek! Uzmanlardan 'yılın en sıcak günü' uyarısı
TÜRKİYE'de, Karadeniz bölgesi dışında diğer noktalar kavrulacak. İstanbul 50 dereceyi görecek ve 'yılın en sıcak günleri' yaşanacak. Diğer şehirlerde de durum farklı değil. İşte sıcaklığın hat safhada olacağı kritik günler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Türkiye'de Doğu Karadeniz ile diğer kesimler adeta başka mevsimi yaşayacak. Hafta sonu uyarısı yapan meteoroloji vatandaşları bunaltıcı sıcaklara karşı uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen'den de sıcaklık ve yağmura ilişkin açıklama geldi. İstanbul'da ise o tarihler arasında yılın en sıcak günleri yaşanacak. İşte detaylar...
Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta sıcaklıkların hafta sonuna kadar adım adım artacağını özellikle cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 35 dereceye ulaşacağını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta yurdun önemli bir kısmını etkileyen yağışlar alanını daralttı ve hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Sağanak yağış sadece Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda kendini gösterecekken diğer bölgelerde açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde birkaç derece yükselerek, mevsim normallerini üstünde seyretmeye devam edecek.
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarıları
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun’un doğusu ile Erzurum’un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.