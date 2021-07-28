Aşı olup koronavirüse yakalananlarda görüldü aylar sonra ortaya çıktı en sık görülen belirtiler

İngiliz bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasına rağmen virüse yakalanan kişilerde en sık görülen semptomları açıkladı. Hapşırık, baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı en çok görülen belirtiler arasında.

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Uzmanlar aşının koronavirüse karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor. Zira aşı olanların virüse yakalanma oranları oldukça düşük. Bu kişiler virüse yakalansa dahi hastaneye başvurma oranları bir hayli düşük.

İngiltere'de yapılan son araştırma virüse yakalananların gösterdiği semptomlar ile aşıya rağmen koronavirüs kapanların gösterdiği belirtilerin farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı.

Koronavirüsün en yaygın belirtileri

Virüsün en yaygın göstergeleri ateş, uzun süreli öksürük ve tat veya koku kaybı olarak gösteriliyor.

Aşı olup koronavirüse yakalananlardaki belirtiler

Ancak Londra'daki King's College'da yapılan araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarındaki en sık görülen semptom hapşırık olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarında görülen diğer yaygın semptomlar şöyle; baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı.

Aşılanmış olanlarda daha hafif semptomlar görülüyor

Bilim insanları elde ettikleri sonuçlar ışığında bir de uyarıda bulundu. Ekip aşılanmış ve pozitif test edilen kişilerin aşılanmamış olanlara kıyasla daha hafif semptomlara sahip olduğunu keşfetti.

İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan AstraZeneca aşısından sonra testi pozitif çıkan 2 bin 278 yetişkinin incelendiği araştırmada konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

'Daha önce aşı olup virüse yakalanan kişiler daha az semptom bildirildi. Bu da hastalığı daha hafif atlattıklarını ve daha çabuk iyileştiklerini gösteriyor.'