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AK Parti eski milletvekili Rüstem Zeydan CHP'ye katıldı rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı

AK Parti eski milletvekili Rüstem Zeydan CHP'ye katıldı rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı

AK Parti eski Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldığını açıkladı.

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Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelen davet üzerine CHP’ye geçtiğini belirten Zeydan, “Genel Başkan Sn. Kemal Kılıçdaroğlu‘nun nazik davetleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi‘ne katıldım. Kamuoyuna sevgi dolu saygılarımla duyurulur” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkez’de bir araya gelen Zeydan’a rozetini CHP lideri taktı.

Rüstem Zeydan kimdir?

Sağlık Bakanlığı'nda Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti’de 23. Dönem Hakkari Milletvekilliği yaptı. Zeydan, 2019 yılında partisinden istifa ederek ayrıldığını açıkladı. Rüstem Zeydan aynı zamanda, eski AK Parti Hakkari milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu, cezaevinde Selahattin Demirtaş ile birlikte tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın da ağabeyi.

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