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Arefe günü hastanelik olmuştu! İzmir'den 9 gün sonra kahreden haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arefe günü hastanelik olmuştu! İzmir'den 9 gün sonra kahreden haber geldi

İZMİR'de Kurban Bayramı arefesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, yoğun bakımda 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaza, 19 Temmuz Pazartesi günü Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelmişti. Caner A. yönetimindeki 06 FB 2240 plakalı otomobil ile Ahmet Can Korkmaz (20) idaresindeki 35 ARB 029 plakalı motosiklet Namık Kemal Caddesi ile Denizciler Sokak kesişiminde çarpışmıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Can Korkmaz ile arkasında bulunan Muhittin S. (21), ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Ağır yaralı Ahmet Can Korkmaz, ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Caner A. ise ifadesi alınmak üzere Şehit Ayhan Uzun Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.


Arefe gününden beri yoğum bakımdaydı
9 gündür İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında bulunan Ahmet Can Korkmaz, bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen gencin cenazesi, daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. Korkmaz’ın naaşı, Ödemiş Sanayi Sitesi Camii’nde ilkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı’na defnedilecek.

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