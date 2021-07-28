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Ukrayna'da feci olay! Hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

Ukrayna'da feci olay! Hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

 UKRAYNA'nın İvano-Frankivsk bölgesinde hafif motorlu spor uçağının evin üstüne düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "WT-10 Advantic" hafif motorlu spor uçak, İvano-Frankivsk bölgesinin Şeparivtsi köyündeki bir evin üstüne düştü.

Uçağın düştüğü ev alev alırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen uçak kazasında, pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirdi. Yolcuların yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

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