Meryem Boz evli mi eşinden ayrıldı mı? Meryem Boz boyu ve kilosu kaçtır?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 13 numaralı formayı giyen Meryem Boz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Filenin Sultanları'ndan olan Meryem Boz'un eşi Ufuk Çalık kimdir?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 13 numaralı formayı giyen Meryem Boz kimdir, 2012 yılında evlendiği Ufuk Çalık kimdir?

Şubat 1988 doğumlu, 1.94 boyundaki başarılı oyuncu sırasıyla Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Seramiksan'da forma giydi.

Milli takımlarda küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, A Milli Bayan Voleybol Takımımız ile 2015 yılında CEV Avrupa Ligi'nde gümüş, 2010 yılında ise bronz madalya elde etmişti.

Meryem Boz ayrıca 2017 yılında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Bayan Voleybol Takımımızın kadrosunda yer almıştı.

Kulüp kariyerinde 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile ikincilik, Fenerbahçe formasıyla 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülük ve 2012-2013 CEV Kupası'nda ikincilik başarıları olan Meryem Boz, Bursa Büyükşehir Belediye ile 2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Başarılı oyuncu ayrıca 2014-15 sezonunda CEV Challenge Kupası'nın en skoreri ve en değerli oyuncusu seçilmişti.

Meryem Boz, 2017-2018 Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncu olarak tamamlamıştı.