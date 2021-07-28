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Putin'den 'terörle mücadele' açıklaması: Müslüman ülkeler Rusya'ya güvenebilir

Putin'den 'terörle mücadele' açıklaması: Müslüman ülkeler Rusya'ya güvenebilir

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin de katılımcısı olduğu ekonomi zirvesine gönderdiği telgrafta, Müslüman ülkelerin, bölgesel krizler ve terörizmin üstesinden gelme konusunda Rusya’ya güvenebileceklerini belirtti.

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Putin, ‘Rusya - İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2021’ isimli uluslararası ekonomi zirvesinin katılımcı ülkelerinin liderlerine ilettiği telgrafta, “Belirtmek isterim ki partnerlerimiz, bölgesel krizler, şiddetli sosyal sorunlar ve terörizm ile aşırıcılığa karşı koyma çabalarında, Rusya Federasyonu’nun destek ve yardımlarına tamamıyla güvenebilirler” dedi.

"Eskiden beri dostane ilişkiler"
Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 12’ncisi düzenlenen zirvenin katılımcılarına mesajında, Putin ayrıca, Rusya ile Müslüman ülkelerin ‘eskiden beri dostane ve yapıcı ilişkilere sahip olduğunu’ kaydetti. Tarafların ticari, ekonomik, yatırımsal, bilimsel ve insani işbirliği ile ilişkilerini çok yönlü tuttuğunu ekledi.

Rusya Devlet Başkanı mesajında bunun yanında, “(Müslüman ülkelerle beraber) dinler ve medeniyetler arası diyaloğun ilerletilmesi, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması, çok daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşa edilmesi için aktif bir biçimde işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin de çeşitli şirketler ve yetkililer üstünden temsil edildiği  ‘Rusya - İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2021’ bugün başladı ve iki gün sürecek.

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