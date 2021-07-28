Cansu Özbay kiminle nişanlı Cem Erkul kimdir? Cansu Özbay boyu ve kilosu kaçtır?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 3 numaralı formayı giyen Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında, nişanlısı Cem Erkul kimdir? Cansu Özbay boyu ve kilosu nedir?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 3 numaralı formayı giyen Cansu Özbay kimdir, sevgilisi kimdir? Cansu Özbay boyu ve kilosu nedir?

Cansu Özbay kimdir: 17 Ekim 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cansu Özbay, Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişti. 1.82 boyundaki Özbay, 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu ve aynı sezonun ikinci yarısında Nilüfer Belediyespor forması giydi. 2015-2016 sezonunu Beşiktaş'ta tamamlayan başarılı pasör, 2016-2017 sezonu başında VakıfBank'a transfer oldu. Cansu Özbay, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Milli takımların alt yaş kategorilerin tamamında forma giyen Cansu Özbay, A Kadın Voleybol Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 1996 doğumlu oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.

Cansu Özbay 2019 yılında Cem Erkul ile nişanlandı.