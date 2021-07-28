BIST 1.362
DOLAR 8,57
EURO 10,12
ALTIN 495,20
HABER /  SAĞLIK

İsrail’de flaş karar! 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor

İsrail’de flaş karar! 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor

İSRAİL, Delta varyantı vakalarının hızla artması nedeniyle 5 ila 11 yaş arasındaki risk grubunda yer alan çocuklara corona virüs aşısı uygulamaya başlanmasına izin verdi. İsrail bu kararla, Çin'in ardından 12 yaşın altındaki çocuklara aşı uygulayan ikinci ülke olacak.

Abone ol

İsrail, bulaşıcı Delta varyantı vakalarının hızla artması nedeniyle, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki risk grubunda yer alan çocuklar için kullanılmasına izin verdi.

NTV'de yer alan habere göre yapılan açıklamada yetkililer, ciddi obezite, kronik akciğer hastalığı, bağışıklık sisteminin baskılanması veya kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı nedeniyle Covid-19'dan ciddi hastalık veya ölüm olasılığı yüksek olan çocuklara aşı yapılması gerektiğini söyledi.

Normal dozun üçte biri verilecek

Sağlık bakanlığı, her bir vakanın özel onay gerektireceğini ve çocuklara, Pfizer-BioNTech’ten sağlanan verilere uygun olarak, 30 mikrogram yerine 10 mikrogram dozda aşı verileceğini söyledi.

Pfizer sözcüsü, dozaj miktarı kararının ilaç firmasının aksine sağlık yetkililerine ait olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
2050 yılında salgın yeni salgın bu olacak Otuz yılda üç kat insan demans olacak
2050 yılında salgın yeni salgın bu olacak Otuz yılda üç kat insan demans olacak
'Halk devlete güvenmediği için aşı olmuyor' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş 2 doz aşı olmuş
'Halk devlete güvenmediği için aşı olmuyor' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş 2 doz aşı olmuş
Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?
Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?
İBB'nin etkinliğine tepki yağdı! Ekrem İmamoğlu özür dilesin, kimsenin oyuncağı olamaz
İBB'nin etkinliğine tepki yağdı! Ekrem İmamoğlu özür dilesin, kimsenin oyuncağı olamaz
Aşı olup koronavirüse yakalananlarda görüldü aylar sonra ortaya çıktı en sık görülen belirtiler
Aşı olup koronavirüse yakalananlarda görüldü aylar sonra ortaya çıktı en sık görülen belirtiler
Kuzey Akım 2'de boru döşeme işinin yüzde 99'u tamamlandı
Kuzey Akım 2'de boru döşeme işinin yüzde 99'u tamamlandı
TRT sunucusu Ahmet Yamaç yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı! 20 ay sürdü
TRT sunucusu Ahmet Yamaç yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı! 20 ay sürdü
Burak Elmas son noktayı koydu! Ghezzal açıklaması
Burak Elmas son noktayı koydu! Ghezzal açıklaması
AK Parti eski milletvekili Rüstem Zeydan CHP'ye katıldı rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı
AK Parti eski milletvekili Rüstem Zeydan CHP'ye katıldı rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı
Ukrayna'da feci olay! Hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
Ukrayna'da feci olay! Hafif spor uçak evin üstüne düştü: 4 ölü