İsrail’de flaş karar! 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor

İSRAİL, Delta varyantı vakalarının hızla artması nedeniyle 5 ila 11 yaş arasındaki risk grubunda yer alan çocuklara corona virüs aşısı uygulamaya başlanmasına izin verdi. İsrail bu kararla, Çin'in ardından 12 yaşın altındaki çocuklara aşı uygulayan ikinci ülke olacak.

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İsrail, bulaşıcı Delta varyantı vakalarının hızla artması nedeniyle, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının 5 ila 11 yaş arasındaki risk grubunda yer alan çocuklar için kullanılmasına izin verdi.

NTV'de yer alan habere göre yapılan açıklamada yetkililer, ciddi obezite, kronik akciğer hastalığı, bağışıklık sisteminin baskılanması veya kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı nedeniyle Covid-19'dan ciddi hastalık veya ölüm olasılığı yüksek olan çocuklara aşı yapılması gerektiğini söyledi.

Normal dozun üçte biri verilecek

Sağlık bakanlığı, her bir vakanın özel onay gerektireceğini ve çocuklara, Pfizer-BioNTech’ten sağlanan verilere uygun olarak, 30 mikrogram yerine 10 mikrogram dozda aşı verileceğini söyledi.

Pfizer sözcüsü, dozaj miktarı kararının ilaç firmasının aksine sağlık yetkililerine ait olduğunu söyledi.