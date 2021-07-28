'Halk devlete güvenmediği için aşı olmuyor' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş 2 doz aşı olmuş

Kürtlerin devlete güvenmediğini ve kısırlaştırılma korkusuyla aşı olmadığını savunan HDP'li Meral Danış Beştaş'ın iki doz aşı olduğu ortaya çıktı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Beştaş'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Kendisi 2 dozunu yapmış, AK Parti ve hükümete güvenmiş, Buradaki insanların sağlığı onun umurunda değil” dedi.

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HDP'li Meral Danış Beştaş'ın doğuda insanların AK Parti ve devlete güvenmediği için aşı olmadığı iddiası tartışma yarattı. Beştaş'ın "Vatandaşlar 'çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor." açıklamasına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemi değerlendiren Başkan Aydın, aşılanma oranlarına dikkat çekerek Diyarbakır’ın ilçelerini tek tek sıralayarak aşı konusunda teşvik etmek için vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Kendisi güvenip oluyor, teşvik edici konuşmuyor"

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın beraberindeki heyetle birlikte HDP Adana İl Başkanlığında partililerle gerçekleştirdiği toplantıda Doğu illerinde aşılama oranlarının düşük olmasını AK Parti'ye bağlayarak çip ve kısırlaştırma gibi söylemlerle vatandaşların devlete güveni olmadığını söylemesine tepki gösteren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Beştaş’ın 2 doz aşı olarak devlete ve AK Parti'ye güvendiğini, fakat vatandaşların sağlığı kendisinin umurunda olmayarak teşvik etmek yerine tam tersini söylediğini aktardı.

"İnsanların sağlığını bile politika malzemesi haline getirebiliyorsun"

Başkan Aydın, "Dün ilginç bir şey oldu, Meral Danış Beştaş, Ağrı’da açıklama yaparak Doğu bölgesindeki Kürtlerin aşılanmama sebebini AK Parti ve devlete güvenmemek olduğunu söyledi. Bunu sanki bir övünç şekliymiş gibi anlatıyor. Bunu siyasi malzeme olarak kullanacak cüreti gösterebiliyor, bu insanları şuanda yaşamakta olduğu sorun, sıkıntı, tehlike altındayız. Bunun üzerinden insanları aşıya davet ederek bu şehri ve insanları önemseyeceğine tam tersi bir algıyla insanlar kısırlaşacak korkusuyla ve AK Parti'ye güvenmediklerini söylüyor. Buradan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı olarak kınıyorum. Bu şehrin yaşayanı ve ferdi olarak kendisine asla yakıştırmadığımı belirtmek istiyorum, çünkü biz el birliği ile parti ve siyasi gözetmeden sadece Diyarbakır’daki tüm insanların sağlı ve huzuru içi bu mücadeleyi sergilerken kalkıp Diyarbakır’da uzun yıllar avukatlık yapmış meslektaşımızın, o kadar yıl yaşamış olan bir insanımızın HDP milletvekilliği şemsiyesi altında bu şekilde insanlara aşı konusunda teşvik yerine aşılanmama konusunda haklı gösterecek şekilde beyanını Diyarbakır için çok zararlı ve tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Şaşırmıyoruz, çünkü HDP’nin buradaki Kürtlerin iyiliği, sadakati, huzuru ve güvenliği ile ilgili herhangi bir kaygısı yok. Yaptığı bütün politikalar, çalışmalar aslında bunun bir ispatı. Bu bölgenin hem diline ve dinine düşman olan CHP ile temas için olmaları zaten CHP gibi tüm kötülüklerin anası ile yakınlaşmaları Kürtlere ne derece önemsemediklerinin bir ispatıdır. Şimdi Meral Danış Beştaş çıkıp da insanlar bunlardan dolayı yapmıyor diyor, bunu diyeceğine çık bizde davet ediyoruz veya çıkıp dese bende aşımı yaptım. Kendisi yapmadı mı, 2 dozunu da yapmış sen kendin aşını oluyorsun, sen güveniyorsun AK Parti ve hükümete, ama insanları bu konuda teşvik cümlesi kullanmaktan kendini imtina ediyorsun. Özellikle yapıyorsun, insanların sağlığını bile politika malzemesi haline getirebiliyorsun, çünkü buradaki insanların sağlığı senin umurunda değil” diye konuştu.