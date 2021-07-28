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Son noktayı koydu! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal açıklaması

Son noktayı koydu! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ghezzal transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Elmas, 'Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, Kısa süre içerisinde güzel haberleri vermeyi umuyoruz' dedi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi gündemde olan Rachid Ghezzal hakkında konuştu ve Cezayirli futbolcunun transferini kapattıklarını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın transfer açıklamaları şu şekilde:

"Bugün yarın, umarım birkaç iyi transfer haberiyle dönme şansımız olacak. Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon Euro vardı. Bir-iki aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık. Hocamız da bu kararımıza saygı gösterdi."

"Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz"
"Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık. Kısa süre içerisinde güzel haberleri vermeyi umuyoruz"

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