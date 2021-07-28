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Kocaeli'de kapıyı açınca olanlar oldu! Kabusu yaşadı: 5 saat boyunca...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kapıyı açınca olanlar oldu! Kabusu yaşadı: 5 saat boyunca...

KOCAELİ'de eski eşi tarafından saatlerce öldüresiye darp edilen Serap Avcı, yaşadıklarını anlattı. Yetkililere seslenerek şahsın yakalanmasını istediğini söyleyen Avcı, “Sonumun ne olacağını kadın cinayetlerinden biliyoruz” dedi.

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Olay, 25 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğu ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Serap Avcı, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.E. tarafından evinde saatlerce darp edildi. Ölmek üzere olan Avcı, kendisini darp eden eski eşi B.E.’ye yalvararak ambulans çağırmasını ve durumu polislere anlatmayacağını söyledi.

Daha sonra şahsın çağırdığı sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Serap Avcı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İç kanamasının olduğu belirlenen Avcı, 4 gündür hastanede tedavi görüyor. Yaşanan olayın ardından Serap Avcı’nın çocuğu ise B.E. tarafından kaçırıldı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


“5 saat boyunca bana işkence etti”
Serap Avcı, yaşadığı dehşeti İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Ölümden döndüğünü söyleyen Serap Avcı, “Pazar günü 12.00 sıralarında kapım çaldı. Arkadaşını kapının önüne koymuş. Delikten baktığımda kim o dedim. İş getirdiğini söyledi. Sonra kapıyı açar açmaz eşim kapıyı açtı ve bana saldırmaya başladı. Kafamda bardak kırdı. Böbreklerime tekme atmaya başladı. 5 saat boyunca bana işkence etti. Çocuğumu da bir ara aşağı indirdiler, sonra o da eve geldi. Çocuğum beni o halde gördü. Her yerim kanlar içindeydi, nefes alamıyordum. Yalvardım. Ya dedim öldür ya da ambulans çağır, nefes alamıyorum. Ambulansı çağırdı. Hastaneye gelince durumu anlattığımı öğrenince, tehdit ederek ve çocuğumu alıp kaçtı” dedi.


“Sesimi duysunlar"
Yetkililere seslenen Serap Avcı, “Sesimi duysunlar. Serbest kalması. Defalarca şikayet ettim, sonuç alamadım. Bu sefer ceza alsın ama 2 sene sonra kurtulmasın. Benim başıma gelecekleri, sonumun ne olacağını kadın cinayetlerinden biliyoruz. Yalvarıyorum, bütün dosyalarımın toparlanıp bir karar verilmesini istiyorum. Defalarca ben şikayetçi oldum ama sonuç alamadım. Kızımı defalarca kaçırdı, şimdi yeniden kaçırdı. Şahsın bulunmasını ve kızımın bana getirilmesini istiyorum” diye konuştu.

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