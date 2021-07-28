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Adana ve Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Adana ve Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

ADANA ve Mersin'de orman yangını çıktığı bildirildi. İki ilde de alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni bilinmiyor.

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Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bazı noktalara geçişe izin vermiyor.

Mersin'de yangın

Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, iki ilçe sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

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