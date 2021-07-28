Antalya Manavgat yanıyor! 4 mahalle boşaltıldı onlarca kişi dumandan etkilendi
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 4 mahallenin tahliye edildiği yangında şu ana kadar 53 kişinin dumandan etkilendiği açıklandı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.
İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkiindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.
Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan Türk Kızılay, yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi.
Bakan Pakdermirli açıklamalarda bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Bakan Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.