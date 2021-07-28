Antalya Manavgat yanıyor! 4 mahalle boşaltıldı onlarca kişi dumandan etkilendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.