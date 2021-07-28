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Fitch Ratings geçen seneyi zararla kapatan Migros'un kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings geçen seneyi zararla kapatan Migros'un kredi notunu yükseltti

Salgın sürecinde satışlarda patlama yaşayan Migros 2020 yılını zararla kapatmıştı. Fitch borcunu ödeyen Migros'un kredi notunu yükselttiğini açıkladı.

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Pandemi sürecinde market satışlarında patlama yaşanırken 2020 yılını zararla kapatmayı başaran Migros, borçlarını ödeyince kredi notu yükseldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükselttiğini açıkladı.

2020 yılı 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 121 milyon lira olan Migros hakkında Fitch raporunda, "Migros'un borçluluğunun azaltılması ve FX riskinin kapatılmasının neticesinde şirketin finansal risk profilinin önemli ölçüde iyileşmesinin not artışında etkili oldu" ifadeleri kullanıldı.

Neden yükseltti ?

Fitch raporda, "Migros'un kapatılan kur riski, borçluluğu azaltma konusunda gösterdiği güçlü irade ve bunu açıkça ortaya koyması, gerçekleştirilen varlık satışlarının borçluluğun azaltılmasında kullanılması, Migros'u sektörde farklılaştıran, kendine özgü değer yaratma becerisi, güçlü online operasyonları, markalı ürün tedarikçileri ile olan kuvvetli ilişkileri, geniş ve rekabetçi fiyatlı ürün çeşidi ve serbest nakit akımı yaratmadaki kabiliyeti kredi notuna ilişkin destekleyici faktörler olarak sayıldı" dedi.

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