BIST 1.362
DOLAR 8,57
EURO 10,12
ALTIN 495,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum'da tartışmanın sonu kötü bitti! Kan döküldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da tartışmanın sonu kötü bitti! Kan döküldü

ÇORUM'da bir restoranda birlikte alkol alan iki kişinin mekan çıkışı yaşadığı tartışmada kan aktı.

Abone ol

Olay, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte oturdukları restoran çıkışı H.K.(34) ve E.T. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., eline geçirdiği cam kırığı ile Hüseyin K.'yı boynundan yaraladı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı. Olayın ardından polise arkadaşını kendisinin yaraladığını belirten E.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
5 yılın ardından dağlarda keşfetti! Balıkesir'de gören şaştı kaldı: Almanya ABD Fransa sıraya girdi
Foto Galeri 5 yılın ardından dağlarda keşfetti! Balıkesir'de gören şaştı kaldı: Almanya ABD Fransa sıraya girdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Çift doz aşı yaptırmayanlara restoran, kafe ve maç yasağı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Çift doz aşı yaptırmayanlara restoran, kafe ve maç yasağı
Adana ve Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana ve Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İstanbul'da 5 araç birbirine girdi trafik kilitlendi! Yaralılar var
İstanbul'da 5 araç birbirine girdi trafik kilitlendi! Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ali Rıza Özcücük ve Sergen Güçlüer için taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ali Rıza Özcücük ve Sergen Güçlüer için taziye
İsrail’de flaş karar! 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor
İsrail’de flaş karar! 5-11 yaş arası çocuklara aşı uygulaması başlıyor
2050 yılında salgın yeni salgın bu olacak Otuz yılda üç kat insan demans olacak
2050 yılında salgın yeni salgın bu olacak Otuz yılda üç kat insan demans olacak
'Halk devlete güvenmediği için aşı olmuyor' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş 2 doz aşı olmuş
'Halk devlete güvenmediği için aşı olmuyor' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş 2 doz aşı olmuş
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?
Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?
İBB'nin etkinliğine tepki yağdı! Ekrem İmamoğlu özür dilesin, kimsenin oyuncağı olamaz
İBB'nin etkinliğine tepki yağdı! Ekrem İmamoğlu özür dilesin, kimsenin oyuncağı olamaz