Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Çift doz aşı yaptırmayanlara restoran, kafe ve maç yasağı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu saat 16:30'da toplandı. Toplantıda aşılamada gelinen son durum ve aşı olmayanlara yönelik yeni yasaklar masaya yatırılacak. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, dün yaptığı açıklamada, "Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek" uyarısı yapmıştı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Toplantıda aşı olmaktan kaçan 22 milyon kişiyle ilgili yeni yasakların gündeme gelmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nun, hükümete aşı olmayanları teşvik etmek için yasaklar dahil bazı önerilerde bulunması bekleniyor. İlk önerinin aşı olmayanlara yeni yasakların getirilmesi olacağı belirtiliyor.

Restoran ve kafeterya işletmecileri yasak istedi



Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlere alınmamasını istemişti. Sektörün diğer oyun kurucu dernekleri de bu öneriye destek vermişti. Toplantıda bu çağrı da masaya yatırılacak. Kurul'un Hükümete yeni tedbirler konusunda öneride bulunması bekleniyor.

Günlük vaka sayıları 5 binden 20 bine yükseldi

Normalleşme sürecinin başlangıcında 5 binli rakamlara inen günlük koronavirüs vaka sayıları 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte 20 binli rakamlara doğru katlanarak artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, salgına karşı en önemli silah olan aşılanma konusunda bir haftadır verdiği mesajlar adeta çığlığa dönüşmüş durumda.

Duyun artık bu çığlığı, yoksa yeni yasaklar gelecek

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara ise "Bakan bey çok ciddi çaba sarf ediyor. Hepimizin birbirimize saygı gereği, öncelikle çocuklarımızın geleceği için bu virüs dolaşımını durdurmamız lazım. Duyun artık bu çığlığı. Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek" dedi.