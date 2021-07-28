BIST 1.362
DOLAR 8,57
EURO 10,12
ALTIN 495,20
HABER /  GÜNCEL

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Çift doz aşı yaptırmayanlara restoran, kafe ve maç yasağı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Çift doz aşı yaptırmayanlara restoran, kafe ve maç yasağı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu saat 16:30'da toplandı. Toplantıda aşılamada gelinen son durum ve aşı olmayanlara yönelik yeni yasaklar masaya yatırılacak. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, dün yaptığı açıklamada, "Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek" uyarısı yapmıştı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. 

Toplantıda aşı olmaktan kaçan 22 milyon kişiyle ilgili yeni yasakların gündeme gelmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nun, hükümete aşı olmayanları teşvik etmek için yasaklar dahil bazı önerilerde bulunması bekleniyor. İlk önerinin aşı olmayanlara yeni yasakların getirilmesi olacağı belirtiliyor.

Restoran ve kafeterya işletmecileri yasak istedi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlere alınmamasını istemişti. Sektörün diğer oyun kurucu dernekleri de bu öneriye destek vermişti. Toplantıda bu çağrı da masaya yatırılacak. Kurul'un Hükümete yeni tedbirler konusunda öneride bulunması bekleniyor.

Günlük vaka sayıları 5 binden 20 bine yükseldi

Normalleşme sürecinin başlangıcında 5 binli rakamlara inen günlük koronavirüs vaka sayıları 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte 20 binli rakamlara doğru katlanarak artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, salgına karşı en önemli silah olan aşılanma konusunda bir haftadır verdiği mesajlar adeta çığlığa dönüşmüş durumda.

Duyun artık bu çığlığı, yoksa yeni yasaklar gelecek

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara ise "Bakan bey çok ciddi çaba sarf ediyor. Hepimizin birbirimize saygı gereği, öncelikle çocuklarımızın geleceği için bu virüs dolaşımını durdurmamız lazım. Duyun artık bu çığlığı. Aşınızı olun. Yoksa yeni tedbirler gelecek" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yeni yasaklar geliyor
Foto Galeri Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yeni yasaklar geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana ve Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Adana ve Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı! İtiraz reddedildi
Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı! İtiraz reddedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ali Rıza Özcücük ve Sergen Güçlüer için taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ali Rıza Özcücük ve Sergen Güçlüer için taziye
Cansu Özbay kiminle nişanlı Cem Erkul kimdir? Cansu Özbay boyu ve kilosu kaçtır?
Cansu Özbay kiminle nişanlı Cem Erkul kimdir? Cansu Özbay boyu ve kilosu kaçtır?
2050 yılında salgın yeni salgın bu olacak Otuz yılda üç kat insan demans olacak
2050 yılında salgın yeni salgın bu olacak Otuz yılda üç kat insan demans olacak
'Halk devlete güvenmediği için aşı olmuyor' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş 2 doz aşı olmuş
'Halk devlete güvenmediği için aşı olmuyor' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş 2 doz aşı olmuş
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Özgürlükler anlamında daha ileriye gideceğiz
Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?
Naz Aydemir Akyol eşi ve çocuğu kimdir? Naz Aydemir Akyol boyu ve kilosu nedir?
İBB'nin etkinliğine tepki yağdı! Ekrem İmamoğlu özür dilesin, kimsenin oyuncağı olamaz
İBB'nin etkinliğine tepki yağdı! Ekrem İmamoğlu özür dilesin, kimsenin oyuncağı olamaz
Putin'den 'terörle mücadele' açıklaması: Müslüman ülkeler Rusya'ya güvenebilir
Putin'den 'terörle mücadele' açıklaması: Müslüman ülkeler Rusya'ya güvenebilir