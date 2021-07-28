Meliha İsmailoğlu eşi kimdir evli mi? Meliha İsmailoğlu boyu ve kilosu kaçtır?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 9 numaralı formayı giyen Meliha İsmailoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Meliha İsmailoğlu evli mi eşi kimdir? İşte Meliha İsmailoğlu boyu ve kilosu...

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 9 numaralı formayı giyen, voleybola 8 yaşında başlayan , Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?

Meliha İsmailoğlu (d. 17 Eylül 1993), Bosna Hersek asıllı Türk voleybolcudur. Günümüzde Vakıfbank SK kadın voleybol takımında smaçör mevkiinde oynamaktadır. Aynı zamanda Türkiye kadın millî voleybol takımında görev almaktadır.

Spor geçmişi olan bir aileden gelmektedir. Babası basketbolcuydu. Kendisi de ilk yıllarında basketbolcu olmayı istedi. Sonradan voleybolda karar kıldı. Sekiz yaşındayken Kula Gradacac takımı ile spor yaşamına başladı. 2009 ve 2011'de yılın voleybolcusu seçildi. Yaz aylarında ise amatör olarak plaj voleybolu oynuyordu. 16 yaşında Türkiye'ye geldi. Sonrasında Ankara'da İlbank takımında oynamaya başladı. Mayıs 2014'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bosna Hersek doğumlu olmasına rağmen Türkiye'nin salon ve plaj voleybolu takımlarında oynadı. Fenerbahçe ile birçok başarı gösterip kupalar kazandı. 2017 yılında ise Eczacıbaşı'na transfer oldu.

Meliha İsmailoğlu

Başarıları

• 2009 ve 2011 Bosna Hersek'te "Yılın Voleybolcusu"

• 2012 Balkan Şampiyonluğu

• 2014 Avrupa Ligi Şampiyonluğu

• 2014 Dünya Grand Prix 4.'lüğü

• 2014-15 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu

• 2015 Avrupa Oyunları Şampiyonluğu; Avrupa Şampiyonası 4.lüğü, U23 Dünya ikinciliği

• 2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

• 2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

• 2016-2017 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi şampiyonluğu