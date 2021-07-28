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Biontech'ten Delta varyantı ve üçüncü doz için yeni açıklama! 11 kat daha yüksek çıktı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Biontech'ten Delta varyantı ve üçüncü doz için yeni açıklama! 11 kat daha yüksek çıktı!

Biontech Pfizer'den Delta varyantıyla birlikte etkinliği sorgulanan aşılarla ilgili umutlandıran bir açıklama geldi. Üçüncü doz yaş gruplarına göre antikor oluşumunu katlıyor.

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BioNTech-Pfizer, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3'üncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını duyurdu.

BioNTech-Pfizer'ın açıkladığı verilere göre, 18-55 yaş grubunda 3'üncü doz BioNTech aşısı olanların antikor seviyelerinin ikinci doza kıyasla 5 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

65-85 yaş aralığındaki 3'üncü doz aşı olan kişilerde ise antikor seviyelerinin ikinci doza göre 11 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Söz konusu verilerde, 3'üncü dozun, daha yüksek antikor üreterek Kovid-19'un Beta gibi diğer varyantlara karşı da etkili olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, BioNTech-Pfizer'dan bilim insanları, "3'üncü dozun Delta varyantına karşı ikinci ve ilk doza nazaran 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu" öne sürdü.

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