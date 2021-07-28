81 ile KYK genelgesi gönderildi: 3 Eylül'den itibaren hizmete açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), salgında zorunlu izolasyon için kullanılan yurtların bakım ve onarım yapılması nedeniyle 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmesini istedi. Yurtların 3 Eylül'den itibaren açılması, "Zorunlu karantina bitiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı şekilde okullarda eğitimin 6 Eylül'de yüz yüze başlayıp başlayamayacağı tartışılırken 13 Eylül'de açılması planlanan üniversitelerde yüz yüze eğitim yönünde bir adım daha atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), 81 il valiliğine gönderdiği genelgede yurtların 3 Eylül'den itibaren üniversitelilerin hizmetine açılacağını belirterek salgında izolasyon amacıyla kullanılan bakanlık yurtlarının en geç 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmesini istedi.

Genelge, "31 Temmuz itibarıyla zorunlu karantina uygulaması bitiyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, "İzolasyon amacıyla kullanılan yurtlarımızın öğrenci hizmetine hazır hale getirilebilmesi için yapılacak olan bakım, onarım, donatım, temizlik ve benzeri işler nedeniyle en geç 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tahliye edilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim" denildi.

143 bin kişi kaldı İzolasyon yurdu olarak kullanıldığı tarihten bu yana 143 bin 289 kişinin yurtlarda barındığının kaydedildiği genelgede 13 Temmuz 2021 itibarıyla 58 ilde bulunan 64 yurtta 142 kişinin Sağlık Bakanlığı personeli, 28 kişinin sosyal izolasyon ve gözlem merkezinde tedavi gören vatandaşlar, 922 kişinin zorunlu izolasyon altına alınan vatandaşlar olmak üzere toplam bin 92 kişinin barındırılmaya devam edildiği bilgisine yer verildi.

İlk adım aşılamaydı

Normalleşme takvimine göre üniversitelerin 2021-2022 akademik yılı 13 Eylül itibarıyla başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına yazı göndererek yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için üniversitelerdeki akademik, idari personel ile örgün öğretimdeki öğrencilerin eylüle kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül'e kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.

(Mithat Yurdakul - Milliyet)