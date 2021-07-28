Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla küçükbaş sayısında hedef 90 milyon

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla küçükbaş hayvan sayısını 90 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söylerken üreticiye çoban ve sürü büyütme desteği ödemesinin 15 gün içerisinde yapılacağını belirtti.

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TEKİRDAĞ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 3'üncü genel kurulu için Süleymanpaşa'da toplantı düzenlendi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, buradaki konuşmasında birliğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Üreticiye çoban ve sürü büyütme desteği müjdesi

Çelik, yaptığı açıklamada, "Bütün arkadaşlarımız çoban desteklerinin ne zaman ödeneceği beklentisi içerisindeler. Bir de sürü büyütme desteği var malumunuz. Onu da yetiştiricilerimiz bekliyor. 15 gün içerisinde her iki ödemenin yapılacağının müjdesini size buradan vereyim. Daha detaylı rakamları Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin en kısa sürede açıklamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız nüfus başına bir küçükbaş olacak şekilde planlama yapılması talimatı verdi. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli de bu talimatlar doğrultusunda desteklemelere ilave kalemler ekleyerek bize ilave destekler verdi. Bunun bir tanesi de sürü büyütme desteğidir. Bizde Tekirdağ'dan startı veriyoruz. Hedefimiz 90 milyon koyun diyoruz. Biz üretimi artırmalıyız. Pandemiden dolayı gıdanın ne kadar değerli olduğunu anladık. Küçükbaş hayvancılığın ne kadar değerli olduğunu dünya gördü, bizde gördük. Sizden ricam üretimi artırmalıyız" dedi.

"Tarım BAĞ-KUR'u çiftçinin belini büküyor"

Çelik açıklamasının devamında son 3 yılda ziraat odalarının üye sayısı yarı yarıya düştüğünü de ifade ederek, "Bunun sebebi sizin tembelliğiniz değildir. Zorunlu tarım BAĞ-KUR'udur. Siz ziraat odasına giderken çiftçi belgesi alıyorsunuz. Otomatik tarım BAĞ-KUR'lusu oluyorsunuz. Bu durum çiftçinin belini büküyor. Primler yüksek olduğu içinde o primleri de ödeyemediğiniz içinde siz tarımdan el çekiyorsunuz. Biz Tekirdağ'dan Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a sesleniyoruz. Bu tarım BAĞ-KUR'unu zorunlu olmaktan çıkarın. İsteğe bağlı hale getirilsin. Tarım BAĞ-KUR primleri de çiftçilerin ödeyeceği şekilde olsun. Kesinti neden yapılıyor biliyor musunuz? Herkes diyor ki birlikler bunu aldı şunu aldı. Arkadaşlar sizin aldığınız bu ikinci desteklemesinde yüzde 2 stopaj vergisi alınıyor. Sizin tarım üretimde bankalardan yüzde 4 stopaj vergisi alınıyor. Biz TBMM'ye hükümetimize sesleniyoruz. Bu bir gelir değildir. Biz bunun stopajını veriyoruz. Bu gerçekten de yasalar ve kanunlara aykırı bir davranış. Dolayısıyla bu bir hibedir. Sosyal devlet olma anlayışı çerçevesinde sizlere verilen bir hibenin vergisi olmaz. Bu vergilerin ivedilikle kaldırılmasını basın aracığı ile sesimizi duyurarak talep ediyoruz" diye konuştu.