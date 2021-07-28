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Devlet Bahçeli'yi hedef alan Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert tepki

Devlet Bahçeli'yi hedef alan Mustafa Akıncı'ya MHP'den sert tepki

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisi hakkında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli için, "Fikir yoksunu ve hakaret ustası" dedi. Akıncı'nın bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan sert sözlerle yanıt geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı hedef almış, "Özellikle Kıbrıs Türk Devleti'nin ayak sesini duyan fiili AKEL mensubu, aynı zamanda uyuyan mason ve komünist Mustafa Akıncı'nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA militanlığına özendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Kıbrıs Türklüğünün eşit egemenliğe dayanan, eşit uluslararası statüsünü tescil edecek tarihi ve stratejik kararını sonuna kadar desteklemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu ifadelere yanıt veren Akıncı ise Bahçeli için, "Fikir yoksunu ve hakaret ustası" demişti.

Semih Yalçın'dan çok sert sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Akıncı'nın genel başkanlarını hedef alan açıklamalarına Twitter üzerinden oldukça sert sözlerle yanıt verdi.

Akıncı'yı 'EOKA artığı' olarak nitelendiren Yalçın, "Satışa getirmeye ve Rum kesimine yamamaya çalıştığın KKTC halkının seni neden tekrar seçmediğini hiç akletmedin mi?" diye sordu.

Yalçın'ın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

- Mazul KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yememiş içmemiş Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye lüzumsuz laf söylemiş. İçinde yaşadığı helenist ihanet yalağını hesaba katmadan düzeyden bahsetmiş.

- Yahu Rum Mustafa, 'düzey' kelimesi senin gibi çukur Marksistlere feza kadar uzak. Sen zerre kadar layık olmadığın o adı da soyadı da değiştirip Grivas, Sampson veya Makarios gibi isimler almalısın.

- EOKA artığı Akıncı! Satışa getirmeye ve Rum kesimine yamamaya çalıştığın KKTC halkının seni neden tekrar seçmediğini hiç akletmedin mi?

- Fikir yoksunluğuyla suçladığın MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin düşüncelerinin zekâtı bile senin gibi mayası bozukları kırk yıl fermente etmeye yeter.

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