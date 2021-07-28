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Japon basını: Türk SİHA'ları ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Japon basını: Türk SİHA'ları ABD'ye zor seçimler yaratıyor

Japon basınının dikkatini çeken Türki SİHA'larının bölgesel çatışmalarda oyun değiştirici rolüne vurgu yapıldı. Gelişmelerin ABD'de endişeyle karşılandığı belirtildi.

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Üretimi Türkiye'de yapılan SİHA'lar dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor. Çeşitli medya kuruluşları tarafından dünyaya duyurulan SİHA'lar son olarak Japon basınının dikkatini çekti.

Nikkei Asia'nın haberinde, "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor" denildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunu mühendis Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin İHA ve SİHA programının arkasındaki 'lider akıl' olduğu vurgulandı.

"Türk SİHA'ları sonuç değiştirici"

Haberde, "Türk SİHA'ları ister doğrudan Ankara tarafından kullanılsın ister müttefiklere sağlansın son bölgesel çatışmalarda sonucu değiştirdi ve dünya çapındaki askeri uzmanların ilgisini çekiyor" denildi. Uzmanlardan bazılarının insansız savaş metodunu 'askeri ilişkilerde devrim' şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

"ABD'de endişelere yol açtı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil tehditlerin olduğu her yerde başlıyor" şeklindeki ifadesi anımsatılarak Türkiye'nin askeri nüfuzunun ve bunu kullanma isteğinin ABD'de endişelere yol açtığının altı çizildi. Birçok kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden'e 'Ankara'nın eylemlerini engelleme' çağrısında bulunduğu aktarıldı.

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