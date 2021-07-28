Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangını 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasından dolayı helikopterler ve uçakla müdahaleye ara verildi. 4 mahallenin tahliye edildiği yangında şu ana kadar 62 kişinin dumandan etkilendiği açıklandı.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının turizm bölgelerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkiindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.

Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan Türk Kızılay, yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi.

Bakan Pakdermirli açıklamalarda bulundu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Bakan Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pakdemirli şunları kaydetti: "Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir."

Yangından 62 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede yaşanan yangına ilişkin son rakamları paylaştı. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun" bilgisini paylaştı.

Yangın turizm alanlarının dışında

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Manavgat'taki orman yangınının turizm alanlarına ulaşmadığını söyleyerek bu konuda yoğun bir çaba sarf edildiği ve yangına tam zamanından çok fazla ekipmanla müdahale edildiğini ifade etti.

"Tarım ve sera alanları zarar gördü"

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Tehdit altında bulunan 4 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Yiğit, şu ana kadar tarım ve sera alanlarının zarar gördüğünü bildirdi. Yiğit, mahallelerdeki vatandaşların güvenli bölgeye alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Isparta, Burdur, Konya gibi çevre illerden itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı. Herhangi bir sıçrama olduğunda o bölgelere de anında müdahale ediliyor."

Şehir merkezindeki yangınların kontrol altına alındığını ancak mahallelerdeki yangınların henüz kontrol altında olmadığını belirten Yiğit, "Tüm ekiplerimiz görevinin başında. Hastanelerin boşaltıldığı doğru değil, sadece teyakkuzdalar. Trafikte yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manavgat'a seyahat etmemelerini istiyoruz" ifadesini kullandı. Yangının sahil bölgesine uzak bir yerde olduğunu kaydeden Yiğit, "Yangın, turizm bölgesine uzak bir bölgede, turizmi olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil" dedi.

"Yangının 4 noktada birden çıkması düşündürücü" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bugüne kadar böyle bir yangın görmediğini dile getirdi. Tüm kurumların iş birliği içinde yangına müdahale ettiğine dikkati çeken Böcek, "Çok şükür can kaybımız yok. Yangının 4 farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü, kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok. Önceliğimiz can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için... Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye ve Manavgat'ta çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Psikososyal destek vermek üzere ekiplerimiz hazır, süreci takip ediyoruz. Yangının can kaybı olmadan kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada çalışan görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.

"Herhangi bir kamu ya da özel hastane tahliye edilmedi"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Manavgat ilçesindeki orman yangınından dolayı herhangi bir kamu ya da özel hastanenin tahliye edilmediğini bildirdi. Hülür, Manavgat'ta çıkan orman yangınlarından etkilenerek hastanede başvuranlardan 6 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Hülür, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını sebebiyle herhangi bir kamu ya da özel hastane tahliye edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir" ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada Manavgat'ın Yeniköy mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında bir uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yangından 51 vatandaş etkilendi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personelin bölgede görevlendirildiği Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."