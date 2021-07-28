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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalara şu an için ihtiyaç yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayılarına dair açıklama yapan Fahrettin Koca, şu an için kısıtlamalara ihtiyaç olmadığını söylerken vatandaşlara aşılama çağrısını yineleyerek, "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler.

- Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi istemediğimiz sınıra yaklaştırır.

- Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i aşısı tamamlanmamış kişiler.

- Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'ten az.

- Birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.

- 3. doz aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum.

- Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez.

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