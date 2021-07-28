Pfizer koronavirüs aşısından elde edeceği gelir tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ilaç şirketi BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından elde edeceği 2021 yılına ait gelir tahminini yüzde 28,8 artırarak 33,5 milyar dolara yükseltti. Şirket, aşının artan satış tahmininin bu yıl 2,1 milyar doz için imzalanan anlaşmalara dayandığını açıkladı.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ilaç şirketi BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından elde edeceği 2021 yılına ait gelir tahminini yüzde 28,8 artırarak 33,5 milyar dolara yükselttiğini açıkladı.

Şirket, bu yıl 2,1 milyar doz için imzalanan anlaşmalar nedeniyle aşının satış tahminin arttığını belirtti.

Pfizer'den yapılan açıklamada güçlendirici takviye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanım izni için ağustos ayının başlarında başvuruda bulunacağını belirtirken gelecekte bir takviye aşısına ihtiyaç duyulacağını yineledi.

Aralık 2020'de İngiltere'de onaylanarak dünyada kullanıma sunulan ilk koronavirüs aşısı olan Pfizer-BioNTech, halihazırda 1 milyar doz üretilerek ülkelere ulaştırıldı.