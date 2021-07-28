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Peş peşe acı haber! Mersin'de orman yangını

Peş peşe acı haber! Mersin'de orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangının ardından bir acı haber de bu kez Mersin'den geldi. Bozyazı ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

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MERSİN'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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