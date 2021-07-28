PSV Eindhoven'e elenen Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçında Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 2-1 yenilerek elendi. Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek olan Aslan, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Deplasmandaki ilk maçı 5-1 kaybeden temsilcimiz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan bu maçta da rakibine 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın tek golünü 84. dakikada Diagne atarken PSV'ye galibiyeti getiren golleri 37'de Madueke ile 59'da Van Ginkel kaydetti.

Hollanda ekibinde Boscagli, 74. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek olan Galatasaray, İskoç ekibi St. Johnstone ile eşleşti.

Maçtan önemli dakikalar

26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu. Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada ceza yayı üzerinde rakibini çalımlayan Van Ginkel pasını Zahavi'ye verdi. Zahavi'nin sağ çaprazdan sert şutunda Muslera topu kornere çeldi.

59. dakikada Götze'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Van Ginkel altı pasın sağ çaprazında düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2

74. dakikada PSV Eindhoven 10 kişi kaldı. 63. dakikada sarı kart gören Boscagli, Diagne'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Aytaç Kara'nın şutunda top az farkla auta gitti.

84. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Emre Taşdemir’in soldan ön direğe yaptığı ortada Diagne şık bir röveşata vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

İlk maçı deplasmanda 5-1 kaybeden Galatasaray rövanş maçında da sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Aslan, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Galatasaray: 1 - 2 :PSV Eindhoven

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 76 Atalay Babacan), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Dk. 67 Emre Taşdemir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Dk. 90+1 Jordan), Van Ginkel (Dk. 69 Pröpper), Madueke (Dk. 69 Mauro Junior), Zahavi (Dk. 75 Viergever), Gakpo (Dk. 90+1 Bruma)

Goller: Dk. 37 Madueke, Dk. 59 Van Ginkel (PSV Eindhoven), Dk. 84 Diagne (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 74 Boscagli (PSV Eindhoven)

Sarı kart: Dk. 88 Aytaç Kara (Galatasaray)