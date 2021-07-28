Manavgat'taki yangını PKK mı çıkardı?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı anda dört bölgede çıkan orman yangınıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının çıkış şeklinin düşündürücü olduğunu söylerken PKK'ya yakın hesapların paylaşımları ise bu şüpheyi güçlendirdi.

Abone ol

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını yürekleri bir kez daha dağladı. Dört ayrı noktada başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçrarken Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye son yılların en büyük yangınını yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangınla ilgili 27 yıllık yöneticilik döneminde böyle bir yangın görmediğini söylerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabotaj ihtimaline dikkat çekti.

"Düşündürücü değil mi?"

Yangının etkili olduğu bölgelerde inceleme yaptıktan sonra gazetecilere konuşan Bakan Pakdemirli, yangını körükleyecek her türlü sebebin bulunduğunu söyleyerek "Aynı anda çıkması düşündürücü değil mi? Bunlarla ilgili bulgulara rastlandıkça ya biz ya da valilik tarafınca açıklamalar yapılır. Bu sebepler çok sonra da çıkabiliyor." diye konuştu.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Güvenlik kameraları izlenecek

"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

PKK'ya yakın hesaplardan sevinç çığlıkları

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarının ardından PKK'ya yakın hesapların sevinç çığlıkları bir dönem bu tür eylemlere imza atan terör örgütü PKK'yı işaret etti.

İşte o hesapların yaptıkları paylaşımlar;