Adana'da sıcaktan bunalan adam gölgede uyuyunca ortalık karıştı

ADANA'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuyakalan bir vatandaşı ise başka vatandaşlar uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

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Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da öğle saatlerinde termometreler hava sıcaklığını 46 derece ölçtü. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı.

Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz'ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.