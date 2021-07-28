Adana'da sıcaktan bunalan adam gölgede uyuyunca ortalık karıştı
ADANA'da termometreler 46 dereceyi gösterdi. Sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuyakalan bir vatandaşı ise başka vatandaşlar uyandırıp elini yüzünü yıkattı.Abone ol
Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da öğle saatlerinde termometreler hava sıcaklığını 46 derece ölçtü. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı.
Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz'ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.
"Uyuyan adamı öldü sandık"
İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen ve Adana'nın çok sıcak olduğunu belirten bir vatandaş, "Yanıyor. Dışarı bile çıkamıyoruz. Az önce uyuyan adamı öldü sandık. Güneşten çıkamıyoruz. Aslında yola çıkıp silahı alacaksın ve güneşe sıkacaksın. Gölge daha sıcak. Güneşe çıkamıyoruz, gölgede pişiyoruz. Adana cehennem gibi yanıyor. Cehennem harbiden Adana'nın altında" diye konuştu.