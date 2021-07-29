Otobanda sır dolu cinayet! Şüpheliler 40 kilometre ters yönde kaçtı

KOCAELİ’nde karayolu üzerinde otomobilden ateş açıldı. Karşı otomobildeki sürücü Ahmet Seçgin hayatını kaybetti. Karayolunda ters yöne giren katil 40 kilometre bu şekilde yol aldı

Abone ol

D-100 Karayolu üzeri Kartepe İlçesi Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde gece geç saatlerde 41 DS 661 plakalı otomobili ile İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet Seçgin'in (31) aracının yanına, İbrikdere mevkiinde kendisi ile aynı yönde seyir halinde olan bir başka araç yanaştı. Aracın sürüsü Seçgin'e doğru ateş etti. Seçgin otomobilinin kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarparak 50 metre sürüklenen Seçgin'in aracı daha sonra su kanalına uçtu.

Başından vuruldu

Çevredekilerin olayı fark ederek durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirmesi ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aracın içerisinde bulunan Seçgin'in, açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Seçgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri D-100 karayolunun Ankara yönündeki trafik akışını Cengiz Topel Havaalanı mevkisinden yan yola vererek yolda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 1 adet boş kovan bulunurken Seçgin'in kullandığı otomobil tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis düzenlediği operasyonlarla 4 kişiyi şüpheli olarak yakaladı.