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Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kg mücadelesinde Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yı 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Busenaz, 1 Ağustos'ta çeyrek final müsabakasına çıkacak.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı. Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı.

25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, Buse Naz'ın maçını tribünden diğer milli boksörlerle takip etti.

Rakibi belli oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda çeyrek finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Tayland'lı Jutamas Jitpong oldu.

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