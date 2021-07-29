İki bomba Cumhurbaşkanlığı kulisi! Kılıçdaroğlu'nun 'aday' yapacağı AK Partili kim?

Cumhurbaşkanlığı seçimine iki yıl var ama cumhurbaşkanlığı tartışması bitmiyor. Millet İttifakı içinde aday pazarlıkları sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise siyaset üstü iki isimle yol belirlemeye çalışıyor. Bunlardan birisi AK parti içinde uzun yıllar çok etkili konumlarda siyaset yapmış bir isim. Ama Abdullah Gül ve Ali Babacan değil! HDP'ye ABD ziyaretinde "Aday çıkarmayın, Millet İttifakı adayını destekleyin" talimatı mı verildi? İşte ayrıntılar...

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Seçimlere iki yıl var ama cumhurbaşkanlığı tartışması bitmiyor. Daha doğrusu muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu gündemden düşmüyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kulislerde konuşulanları 40 artı iki madde halinde yazdı. İşte Ankara kulislerinden son bombalar...

Kılıçdaroğlu'nun B Planı ne?

1- Kılıçdaroğlu, kasım ayından bu yana her adımda cumhurbaşkanlığı adaylığına daha çok yaklaşıyor.

2- Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının A planı olmadığı, B planı olarak yedekte tutulduğu söyleniyor.

3- Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin ön plana çıkmasını önlemek için kendi ismini ön plana çıkardı.

İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak düşünmüyor!

4- Peki Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak düşünüyor mu?

5- Bu sorunun tek ve net bir yanıtı var. O da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ı düşünmüyor.

6- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmet vermesini istiyor.

Belirleyici isim Meral Akşener olacak

7- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı olarak karar vereceklerini söyledi. Bu doğru. Ama tabii uzlaşma sağlanabilirse.

8- Bu durumda İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in belirleyici rolü önem kazandı.

9- Akşener aday olmayacağını ve sistemin önünü tıkamayacağını açıkladı. Ama bu kendisine sunulan her ismi kabul edeceği anlamına gelmiyor.

10- İYİ Parti tek kadın aday olması nedeniyle Akşener’i istiyor.

Akşener 2018 seçiminde yaptığını yapmayacak

11- Ortak aday olma imkânı olursa Meral Akşener aday olacak ama olmazsa 2018 seçimlerinde olduğu gibi tek başına ortaya çıkmayacak.

12- Akşener ortak aday olmasını sağlayamazsa kimin aday olacağını belirlemek istiyor. O nedenle altın hisse Akşener’in elinde.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor

13- Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı, kamuoyu araştırmalarına göre kimin kazanma şansı varsa onun aday gösterilmesi gerektiğini savunduğu söyleniyor.

14- Akşener’in, kamuoyu araştırmalarına göre Ekrem İmamoğlu öndeyse İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş öndeyse Yavaş’ı destekleyeceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu rasında gerilim

15- Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun kafasında kendisine yer olmadığını görmesi nedeniyle huzursuz olduğu söyleniyor.

16- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının ön plana çıkarılması nedeniyle İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir gerilim yaşandığı söyleniyor.

İmamoğlu, Akşener ve HDP'nin desteğine güveniyor

17- CHP cumhurbaşkanı adayı göstermediği takdirde Ekrem İmamoğlu’nun yüz bin imza toplayarak aday olması formülüne ihtimal verilmiyor. İmamoğlu bu durumda hem Erdoğan’la hem de Millet İttifakı’nın adayı ile yarışmak zorunda kalacak.

18- İmamoğlu’nun, Akşener ve HDP desteğine güvendiği söyleniyor.

Mansur Yavaş ne yapacak?

19- Anketlerde ismi ön planda çıkan Mansur Yavaş’ın ise cumhurbaşkanlığı mücadelesine girmeyeceği ifade ediliyor.

20- Mansur Yavaş, şartların olgunlaşmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı kriterleri neler?

21- Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı kriterlerini açıklamıştı.

“Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis’e ve başbakana teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil, başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hâkim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir” demişti.

Seçilirse yetkilerini devredecek bir aday aranıyor

22- Kılıçdaroğlu, nefsini terbiye etmiş bir evliya aramadığına göre buna neden ihtiyaç duydu?

23- Millet İttifakı’nın seçimlerde önce kamuoyunun karşısına çıkıp, seçimleri kazandıkları takdirde parlamenter sisteme geçileceğine dair ortak bir deklarasyon yayınlaması öngörülüyor.

24- Cumhurbaşkanı adayı ile parlamenter sisteme geçildiği takdirde yetkilerini başbakana devretme konusunda bir anlaşmaya varılması öngörülüyor.

25- Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı’nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda” sözü bu aşamada önem kazanıyor. Cumhurbaşkanı adayı seçildiği takdirde yetkilerini başbakana devretmeyi kabul edecek biri olmalı.

HDP seçimde ne yapacak?

26- HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sincar, 2023 seçimlerine dönük önemli mesajlar veriyorlar.

27- Buldan ve Sincar, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde etkin olmak istediklerini ifade ediyorlar. Yani “Cumhurbaşkanının belirleneceği masada biz de olalım. Yoksa sonradan gelip bize şu aday olsun destekleyin, demeyin” mesajını veriyorlar.

HDP üçüncü ittifakı mı kuracak?

28- Yine Buldan ve Sancar, Millet İttifakı’na girmek gibi bir heveslerinin olmadığının, Millet İttifakı’ndan da bir davet almadıklarının altını çiziyorlar.

29- HDP’nin baraj sorunu olmadığını belirterek, üçüncü bir ittifak sinyalini veriyorlar. HDP’nin bünyesinde TİP’in de yer alacağı demokrasi bileşenleri ittifakından söz ediliyor.

30- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’ye Millet İttifakı’nın kapılarını kapatmış ve seçimlere ayrı olarak girmesini önermişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'siyaset üstü aday' planı

31- Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu’nun A planının, Millet İttifakı’nın da kabul edebileceği, siyaset üstü ortak bir isim olduğu söyleniyor.

32- Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle iki isimle temas halinde olduğu ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü AK Partili isim kim?

33- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da bu temaslarda devrede olduğu söyleniyor.

34- Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor.

HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı?

35- En kritik halkalardan biri ise HDP’nin tavrı olacak.

36- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösteren HDP bu seçimde de cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Eğer üzerinde uzlaşmaya varılabilirse HDP’nin 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı söyleniyor.

37- Seçimlere Millet İttifakı ile birlikte girmeyecek olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak muhalefetin ortak adayını destekleyeceği ifade ediliyor.

38- HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Hişyar Özsoy’un ABD’deki temasları sırasında HDP hakkında açılan kapatma davası ile cumhurbaşkanı adayı konusunun ele alındığı ifade ediliyor.

HDP'lilere ABD'de 'aday çıkarmayın' denildi mi?

39- ABD’deki temaslar sırasında HDP’lilere cumhurbaşkanı adayı çıkarmamaları, muhalefetin ortak adayını desteklemeleri yönünde telkinler yapıldığı konuşuluyor. Ben kulislerde konuşulanları aktardım, doğrusunu ise onlar bilir.

40- Bu süreçte HDP hakkında açılan kapatma davasının sonucu etkili olacak. Bu kez farklı bir karar çıkabilir.

Sonuç olarak...

1- Kılıçdaroğlu’nun siyaset üstü iki isimle temas halinde olduğu.

2- HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Millet İttifakı’nın ortak adayına destek vereceği. Cumhurbaşkanlığı seçimi Aşık Veysel’in dediği gibi, “Uzun ince bir yol”a benziyor. Ama bu seçim hepsinden farklı bir seçim olacak.