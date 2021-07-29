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Bosnalı Sırplar Srebrenitsa soykırımının inkarının yasaklanmasına tepki gösterdi

Bosnalı Sırplar Srebrenitsa soykırımının inkarının yasaklanmasına tepki gösterdi

Bosnalı Sırplar, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Temcilcisi Valentin Inzko'nun Srebrenitsa katliamının soykırım olduğunun inkar edilmesini yasaklama kararına sert tepki gösterdi.

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BM tarafından Bosna iç savaşını sona erdiren 1995 tarihli uluslararası anlaşmanın denetlenmesi için atanan Inzko, savaş suçlularının yüceltilmesinin önüne geçmek için böyle bir yasak getirdiğini açıkladı.
Inzko, "Birşeyler yapmam gerekiyordu ve ben de vicdanımı dinledim. Savaş suçu işlemiş kişilerin yüceltildiği bir ülkede, iyi bir gelecek kurulamaz" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 1995'de 8 binden fazla Müslüman'ın katledildiği Srebrenitsa katliamının soykırım olarak nitelendirmişti. Geçen ay, Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki komutanı olan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç hakkında soykırım suçu işlediği gerekçesiyle verilen hüküm onanmıştı.
Bu kararın ardından Bosna'daki bazı Sırp liderler Mladiç'i kahraman olarak nitelendirilen açıklamalar yaptı.

Inzko'nun bu kararına Bosnalı Sırplar sert tepki gösterdi.
Bosna Hersek'te savaşın ardından kurulan başkanlık komitesinin Bosnalı Sırp üyesi Milorad Dodik, Inzko'nun ceza kanununda soykırımın inkarının yasaklanmasına dair yapmak istediği değişikliği kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Dodik, Srebrenitsa katliamının soykırım olmadığına ilişkin bir imza kampanyası başlattı. Bosnalı Sırplar ayrıca parlamento çalışmalarını boykot edeceklerini söyledi.

Inzko, gösterilen bu tepkilerin beklenmedik olmadığını söyledi.
Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Inzko, "Belki kısa bir süreliğine yeni grafitiler göreceğiz. Ama belki sonra bunların sayıları azalacak ve yok olacaklar. Mesela Ratko Mladiç'in bu hafta Srebrenitsa'ya asılan afişleri çoktan ortadan kayboldu bile" diye konuştu.

İç savaşın ardından yapılan barış anlaşması uyarınca, Yüksek Temsilci'nin siyasetçileri görevden alma, kanun çıkarma ve çıkarılan kanunları veto etme yetkisi var.
Inzko'nun görev süresi önümüzdeki ay içerisinde doluyor. Yerine Alman siyasetçi Christian Schmidt gelecek.

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