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Tunç Soyer'den ezber bozan çıkış: Mültecilerle yaşamayı herkes hazmetmeli

Tunç Soyer'den ezber bozan çıkış: Mültecilerle yaşamayı herkes hazmetmeli

TÜRKİYE’de son günlerde gündeme gelen mülteci tartışmalarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den ezber bozacak bir çıkış geldi. Soyer, “Onlar da hayatın içinde. Birlikte yaşamayı herkesin hazmetmesi lazım” dedi.

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CHP'de başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere üst düzey yöneticiler Suriyeli mültecilere yönelik sürekli olarak olumsuz açıklamalar yapıp "Ülkelerine geri göndereceğiz" söylemlerinde bulunurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'den ezber bozan bir çıkış geldi.

Soyer, Kılıçdaroğlu'nun "İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız" şeklindeki sözlerinin aksine, "İzmir 150 bin mülteciyi ağırlıyor. Bir biçimde hayatın içindeler ve onlarla birlikte yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmemiz lazım" çıkışı yaptı.

'Daire başkanlığı kurduk'

Yeni Asır'dan Erhan Güleç'in haberine göre katıldığı bir programda konuya değinen Soyer, "Kentsel adalet daire başkanlığı kurduk. Özellikle onların günlük hayatlarında kolaylık sağlamak hem de bir problem, sorun oluşmaması için, onların adaletle yaşamalı, sağlık sorunları ne varsa bunlarla ilgilenen özel bir ailemiz var. Çok şükür bir sıkıntı olmadan devam ediyoruz. Bir biçimde hayatın içindeler ve onlarla birlikte yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmemiz lazım" dedi. Soyer'in bu çıkışı parti içinde büyük yankı uyandırırken gözler başta Kılıçdaroğlu olmak üzere Suriyelilerle ilgili olumsuz açıklamalarda bulunan parti yöneticilerinin Soyer'in sözlerini nasıl değerlendireceğine çevrildi.

 İşte bugüne kadar CHP içinden Suriyeliler ve mültecilerle ilgili yapılan olumsuz açıklamalardan bazıları:

● CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu en önemli beş önceliğimizden biridir. Bunu taahhüt ediyorum.

● CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Dünya üzerindeki her 3 Suriyeliden birine, bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor. Misafir ettiğimiz 4 milyon Suriyeliyi ülkelerine göndereceğiz.

● İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un, 1,6 milyonu aşkın mülteci ve göçmen nüfusu ile dünyanın en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşü mutlaka sağlanmalı. Yerel yönetimler bu yükü, yerel ya da uluslararası anlamda bir noktaya kadar karşılayabilir.

● Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kentte yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. Bana faşist diyecekler biliyorum ama geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım.

● CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Suriyeliler ve Afgan Mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur.

● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Savaş bitti, herkes ülkesine! Mülteci sorunu can yakıcı bir hale geldi. Eğer yaşam koşulları varsa herkes kendi ülkesine dönmeli.

Bolu belediye Baskanı'na  soruşturma

BOLU'DAKİ yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayarak tepki çeken Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan şikayetleri değerlendirmeye alan başsavcılık, Özcan hakkında 'görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçların dan soruşturma başlatıldığını duyurdu

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