Antalya Manavgat yangınından yürek yakan görüntüler! Her şey gitti

ANTALYA Manavgat'ta çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın, gece boyunca aralıksız sürdü. Gün ağarınca felaketin korkunç sonuçları da ortaya çıktı. Bir mahalle neredeyse tamamen yanarken, muz seraları yok oldu, hayvanlar telef oldu, milyarlarca liralık zarar oluştu. İşte Manavgat'tan gelen yürek yakıcı kareler: