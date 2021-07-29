Antalya Manavgat yangınından yürek yakan görüntüler! Her şey gitti
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından gelen son görüntüler yürek yakıcı. Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangın, önüne çıkan herşeyi yok etti.
ANTALYA Manavgat'ta çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın, gece boyunca aralıksız sürdü. Gün ağarınca felaketin korkunç sonuçları da ortaya çıktı. Bir mahalle neredeyse tamamen yanarken, muz seraları yok oldu, hayvanlar telef oldu, milyarlarca liralık zarar oluştu. İşte Manavgat'tan gelen yürek yakıcı kareler:
Manavgat yangınındaki son duruma ilişkin bilgileri AFAD verdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal araç katılıyor.
Can kaybının arttığı Manavgat yangını sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildi. Antalya itfaiyesine takviye olarak Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği'nden takviyeler geldi.
Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edildi. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.