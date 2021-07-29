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Olay yeri Tekirdağ! Kayıp başvurusu yapılan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Olay yeri Tekirdağ! Kayıp başvurusu yapılan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

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Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Yüksel eşi İbrahim Yüksel'den (80) haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yüksel'in en son Naip Mahallesi'nde görüldüğü bilgisi üzerine bölgede iz takip köpeği ve drone ile arama yaptı.

Ekipler, ormanlık alanda yerde hareketsiz buldukları Yüksel'in öldüğünü belirledi. Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mezarlık ziyareti için evden çıkmış

Yüksel'in bayramda mezarlık ziyareti için evden ayrıldığı ve ailesinin kendisinden bir haftadır haber alamadığı öğrenildi.

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