Ahmet Hakan aşı karşıtı doktor Ümit Aktaş'ı yerden yere vurdu: Yalancı palavracı!

Ahmet Hakan, aşı karşıtlığı yapan Ümit Aktaş'ı hedefine aldı. Aktaş'ı yalancılık ve palavracılıkla suçlayan Hakan aşı hakkında söyledikleriyle insanların aşıdan uzaklaştırmakla suçladı.

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Bitkisel kürlerle doğal yollarla tedavi uyguladığını iddia eden Doktor Ümit Aktaş son dönemde aşı karşıtı açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekiyordu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında Aktaş için çok ağır bir yazı kaleme aldı. "Bu Ümit Aktaş adlı sorumsuz yalancıya mutlaka dur denmeli." diyen Hakan

Adını soyadını yazıyorum:

Ümit Aktaş.

Aşıdan hazzetmiyor. Hakkıdır.

Aşı olmayı reddediyor. Kendi tercihidir.

Aşıda zorlama olmayacağını savunuyor. Normaldir.

Ama Ümit Aktaş adlı bu doktor, bütün bunların yanında bir de şunu yapıyor: Palavra sıkıyor!

İşte bu olmaz! İşte burada “hop” demek gerekir!

Peki nasıl bir palavra sıkıyor?

Söylediği aynen şu:

“ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti.”

Dayanağı var mı bu açıklamanın? Yok.

Herhangi bir veriye dayanıyor mu? Dayanmıyor.

Kaynağı işkembe-i kübra olan bir palavra bu.

Apaçık bir yalan.

Peki buna “palavra” deyip geçecek miyiz?

Adının başında “doktor” yazan bir şahsın, “Aşı on binlerce kişiyi öldürdü”demesinin toplumsal etkisi üzerinde hiç durmayacak mıyız?

Böyle bir bilgiyi “hakikat” sanarak aşı olmaktan kaçınanlar çıkarsa...

Ümit Aktaş adlı bu palavracı, sorumluluk alacak mı?

“On binler ölüyormuş, milyonlar sakat kalıyormuş, doktordan duydum”diyerek aşı olmayanlar, entübe yataklarına düştüklerinde adı Ümit Aktaş olan bu doktor, hiç mi sorumlu tutulmayacak?

Bir doktor olarak.

Aşı olmamayı tercih edebilirsin. Aşıda zorlama olmayacağını savunabilirsin. Hatta aşı karşıtlığı bile yapabilirsin.

Ama yapamayacağın tek şey:

Yalancılıktır. Palavracılıktır.

Bu Ümit Aktaş adlı sorumsuz yalancıya mutlaka dur denmeli.