ABD'de çok şiddetli deprem! 8.2'lik depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin kuzey eyaleti Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurulurken, tsunami uyarısı verildi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede meydana gelirken, tüm Alaska Körfezi'nde hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin büyüklüğünü 8.2 olarak verdi ve tsunami uyarısı yayınladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin büyüklüğünün en az 7.2 olduğunu doğruladı, ancak daha sonra çok daha güçlü olabileceğini ve Richter ölçeğinde 8.2'ye ulaşabileceğini kaydetti.

2 saat boyunca...

Yapılan açıklamada, "Tsunami oluşursa, Yeni Zelanda'ya en az 12 saat boyunca varması olası değil." denildi.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Hizmeti, ilk değerlendirmelerin sürdüğünü, daha fazla bilgiye bağlı olarak durumun değişebileceğini kaydetti.

İnsanlar kaçmaya başladı

Alaska'da 8.2'lik depremin ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, tsunami uyarısıyla birlikte çalan siren sesleri eşliğinde insanların araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaştığı görüldü.