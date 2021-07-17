Almanya’da yüzyılın felaketi selde can kaybı 150'yi geçti 1300 kişi kayıp
ALMANYA’nın batısı ve Belçika çarşamba gecesinden beri sel ve heyelana teslim oldu. Almanya’da can kaybı 153’e çıktı, 1.300 kişi hâlâ kayıp.
Almanya son yılların en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor.
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Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 153'e yükseldi.
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Askeri acil durum alarmı
Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.
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Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.
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