ABD'den Çin'e karşı Hindistan ile ortak adım

ABD ve Hindistan, Çin'in bölgede artan etkisine karşı iki ülke arasındaki bağları derinleştirilerek güvenlik ortaklıklarını genişletme sözü verdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgedeki meseleler ele alındı.

İki yetkili, Pekin yönetiminin Hint-Pasifik bölgesindeki iddialarına karşı ve Afganistan'daki iş birliği konularında bölgesel ortaklıkları güçlendirme kararı aldı.

Görüşmede iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabası da gündeme geldi. Blinken, ABD'nin Hindistan'ın Kovid-19 aşı programına 25 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Bakan Blinken, "Dünyada ABD ile Hindistan arasındaki ilişkiden daha önemli çok az ilişki var. Biz dünyanın önemli iki demokrasisiyiz ve çeşitliliklerimiz ulusal gücümüzü besliyor." ifadesini kullandı.

ABD, Çin'i bölgede abluka altına almak amacıyla Hindistan ile yakın ilişkiler geliştirmek ve askeri ilişkileri artırmak için bir dizi savunma anlaşması imzaladı.

Hindistan, Japonya ve Avustralya'yı içine alan dörtlü ittifakta yer alan ABD, büyümeye devam eden Çin'in askeri ve ekonomik gücünü kontrol altında tutmaya çalışıyor.