Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le anlaştı

Beşiktaş'la mali sıkıntıları aşamayan ve ayrılık kararı alan Dorukhan Toköz'ün yeni adresi netleşiyor. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Dorukhan'ı telefonla arayıp bordo mavili kulübe davet ettiği öğrenildi.

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Trabzonspor Dorukhan Toköz ile anlaşmaya vardı. Bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Trabzonspor yabancı oyuncu transferlerinin yanı sıra Türk oyunculara da önem veriyor.

Bordo mavili takım, yabancı kuralını da hesaba katarak çalışmalarını hızlandırırken Beşiktaş'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Dorukhan Toköz ile görüşmelere başladı.

Yurt dışına gitmek istediğini ifade eden ancak istediği teklifi henüz alamayan Dorukhan'la ilk teması teknik direktör Abdullah Avcı kurdu. Avcı, Beşiktaş'tan eski oyuncusunu Karadeniz ekibine çağırdı.

Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un teklifini kabul etti. Getafe ile de görüşmeler gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkmıştı. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor.