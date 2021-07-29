BIST 1.382
DOLAR 8,50
EURO 10,11
ALTIN 496,26
HABER /  DÜNYA

Avustralya da aşı yaptırmayanlara kısıtlama uygulayacak! Yılbaşına kadar kapalı kalabilir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avustralya da aşı yaptırmayanlara kısıtlama uygulayacak! Yılbaşına kadar kapalı kalabilir

Koronavirüs devam ederken dünyanın pek çok yerinde aşılamalara isteksiz yaklaşan toplumlar dikkat çekiyor. Fransa yaptırım kararını yasallaştırdı, ABD memurlara yaptırıma hazırlanıyor. Son olarak Avustralya'dan da açıklama geldi.

Abone ol

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantıyla mücadele eden ülkede aşı yaptırmayanların yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını belirtti.

Başbakan Morrison, Melbourne'deki 3AW radyosuna, Kovid-19 aşılarının halka ulaştırılması, Delta varyantıyla mücadele ve devam eden kapanmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıranlara ikinci dozlarını almak için hızlı davranmaları tavsiyesinde bulunan Morrison, "Yıl sonuna kadar aşı olmak isteyenler bu fırsata sahip olacak." ifadesini kullandı.

 Aşı yaptırmayan Avustralyalılara daha fazla kısıtlama uygulanacak

Morrison, Kovid-19 aşısının zorunlu tutulmadığını ancak aşı olmamayı seçen Avustralyalıların, aşı yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını aktararak "Kendileri ve başkaları için tehlikeli oldukları için aşı olmayan kişilere daha fazla kısıtlama getirmemiz gerekecek. Eğer aşılanmadıysanız, kendinize ve çevrenize aşılı insanlardan daha büyük sağlık riski oluşturuyorsunuz." dedi.

Yaklaşık 25 milyon 795 bin nüfuslu ülkede, ilk doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 31,34, ikinci dozu da yaptıranlarının oranı ise yüzde 13,8.

 Avustralya yılbaşına kadar kapalı kalabilir

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki tam kapanma ve Avustralya içindeki kapalı olan eyalet sınırlarının yılbaşından önce açılıp açılmayacağı ilişkin Morrison, herhangi bir garanti veremeyeceğini vurgulayarak "Bu garantileri kimse veremez. Virüs tahmin edilemez ve bunu yapmak sorumsuzluk olur." dedi.

 Delta varyantının etkisindeki Sydney'de iki kişi daha öldü

Avustralya'da Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet olan NSW'nin başkenti Sydney'de, 239 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Biri kadın iki kişinin daha virüse bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu yılki en yüksek vakanın kaydedildiği kentte 28 Ağustos'a kadar sürecek tam kapanma kurallarına yeni kısıtlamalar eklendi. Yeni kurallara göre, herhangi bir sebeple evlerinden çıkanlara dışarıda maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş ve egzersiz için evlerinden 5 kilometre uzaklaşma sınırı getirildi.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 33 bin 720 kişiden 923'ü hayatını kaybetti.

Ülkede 2 bin 851 aktif vakadan 58'i yoğun bakımda olmak üzere 217 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Polislik taban puanları 2021 PMYO polislik taban-baraj puanları kaç
Polislik taban puanları 2021 PMYO polislik taban-baraj puanları kaç
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le anlaştı
Trabzonspor, Dorukhan Toköz'le anlaştı
Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a tepki! Ekonomimiz çöker demişti
Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a tepki! Ekonomimiz çöker demişti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
ABD'den Çin'e karşı Hindistan ile ortak adım
ABD'den Çin'e karşı Hindistan ile ortak adım
Kanada'da 890 milyon yıllık dev keşif! Dünyanın en eski hayvan fosili bulundu
Kanada'da 890 milyon yıllık dev keşif! Dünyanın en eski hayvan fosili bulundu
Ege Üniversitesi taban puanları 2021 kontenjan bilgileri tablosu
Ege Üniversitesi taban puanları 2021 kontenjan bilgileri tablosu
Kara tablo! Türkiye 4 tabloda ilk 5'e girdi Tarihin en yüksek seviyesi
Kara tablo! Türkiye 4 tabloda ilk 5'e girdi Tarihin en yüksek seviyesi
İsmail Saymaz: İhsan Şenocak iktidar olsa kadınlara Taliban kadar hak tanır
İsmail Saymaz: İhsan Şenocak iktidar olsa kadınlara Taliban kadar hak tanır
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı